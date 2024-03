Hong Kong: portavoce Assemblea nazionale cinese, attuare Articolo 23 è un dovere costituzionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 febbraio, tre esponenti di un gruppo pro-democrazia hanno organizzato una rara manifestazione davanti al palazzo del governo per protestare contro l'attuazione dell'articolo. Come riportato dal quotidiano "Hong Kong Free Press", i tre esponenti della Lega dei socialdemocratici hanno scandito slogan in cantonese che inneggiavano al rispetto dei diritti umani, sotto la sorveglianza di una decina di agenti di polizia. "La società civile ha subito un duro colpo, i diritti umani e la libertà a Hong Kong hanno subito una battuta d'arresto", ha affermato la presidente della Lega, Chan Po-ying, alludendo alla detenzione di diversi giornalisti e alla persecuzione di attivisti ed esponenti del campo democratico dopo la promulgazione da parte cinese della Legge sulla sicurezza nazionale nel 2020. La norma, motivata da Pechino con la necessità di mantenere l'ordine dopo le proteste pro democrazia dell'anno precedente, è invece considerata dalla comunità internazionale uno strumento di repressione della libertà di parola e dei diritti democratici dei cittadini. (Cip)