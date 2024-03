Auto: Giappone, autorità antitrust ammonirà Nissan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per la concorrenza del governo giapponese intende ammonire il costruttore di auto Nissan Motor per la decisione unilaterale dell'azienda di ridurre i pagamenti a 30 aziende fornitrici. secondo una fonte governativa citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Nissan avrebbe sottopagato le aziende fornitrici di componenti e servizi per un importo stimato in 3 miliardi di yen (20 milioni di dollari) violando la legge sui subappalti. Il costruttore avrebbe fatto ricorso alle misure illecite di taglio dei costi per decenni, e i fornitori avrebbero accettato nel timore di perdere le commesse dell'azienda. Un rappresentante di Nissan ha ammesso oggi che l'azienda è oggetto di verifiche da parte dell'autorità antitrust. (Git)