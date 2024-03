Usa: SpaceX lancia nuovo equipaggio della Stazione spaziale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo Falcon9 di SpaceX è stato lanciato alle 22:53 di ieri (ora locale) dal Centro spaziale Kennedy di Cape Canaveral, in Florida, con a bordo tre astronauti statunitensi e un cosmonauta russo diretti alla Stazione spaziale internazionale (Iss). La missione era originariamente in programma sabato, ma è stata rinviata a causa dei forti venti. La capsula Endeavor, con a bordo gli astronauti - tre uomini e una donna - è già stata lanciata quattro volte da SpaceX, l'azienda di Elon Musk che fornisce servizi di lancio alla Nasa dal 2020. (Was)