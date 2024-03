© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tempesta di neve si è abbattuta ieri nell'area dei monti della Sierra Nevada, in California, causando la chiusura di una autostrada che collega quello Stato al Nevada e innescando allerte per possibili valanghe. L'interstatale 80 è stata chiusa tra Colfax e il confine con il Nevada a causa della neve e dei forti venti sin da venerdì. (Was)