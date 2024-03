Usa: primarie, decisione Corte Suprema su esclusione Trump potrebbe giungere oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema ha segnalato tramite un inusuale annuncio la volontà di pronunciarsi già oggi in merito all'esclusione dell'ex presidente Donald Trump dalle primarie in diversi Stati Usa sulla base del 14mo emendamento, relativo ai funzionari pubblici che si macchiano di atti di insurrezione. I procuratori generali democratici degli Stati di Colorado, Maine e Illinois hanno squalificato Trump dalle primarie appellandosi proprio a quell'emendamento, e in relazione all'assalto al Congresso federale dei sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021. Come evidenziato dalla stampa Usa, la Corte Suprema non è solita anticipare quando pronuncerà pareri in merito a casi specifici. L'anticipazione è peculiare anche perché è giunta ieri, nel corso del fine settimana. Come sottolineato dalla stampa Usa, l'irrituale condotta della Corte Suprema è probabilmente legata al fatto che domani è in programma il cosiddetto Super Tuesday, quando si terranno le primarie proprio in Colorado e 14 altri Stati: le primarie di domani assegneranno centinaia di delegati, che probabilmente porteranno Trump a un passo dalla nomina a candidato del Partito repubblicano in vista delle prossime elezioni presidenziali. (segue) (Was)