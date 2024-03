Usa: primarie, decisione Corte Suprema su esclusione Trump potrebbe giungere oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì primo marzo gli avvocati di Donald Trump hanno fatto ricorso in appello contro la sentenza pronunciata mercoledì da un giudice in Illinois, il quale ha stabilito che l’ex presidente non può partecipare alle primarie repubblicane che si terranno nello Stato in vista delle elezioni di novembre, alla luce del suo ruolo nelle proteste culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. L'esclusione di Trump dalle primarie nello Stato è stata bloccata il giorno successivo dal tribunale distrettuale della contea di Cook, che ha consentito agli avvocati dell’ex presidente di fare ricorso e ha stabilito di attendere il pronunciamento della Corte Suprema in merito al caso analogo in Colorado. (segue) (Was)