Usa: primarie, decisione Corte Suprema su esclusione Trump potrebbe giungere oggi (3)

- Trump ha vinto sabato in un solo giorno la convention repubblicana nel Michigan ed i caucus nell’Idaho e nel Missouri, battendo l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley, sua ultima rivale alla nomina di candidato repubblicano alla presidenza. Le vittorie, sottolinea la stampa statunitense, aprono la strada all’ex presidente in vista del “Super Tuesday” di domani, quando gli elettori di 15 Stati degli Stati Uniti sceglieranno il loro candidato preferito per ciascun partito. Secondo i dati diffusi dai Repubblicani, nel Michigan Trump ha battuto Haley in tutti i 13 distretti che hanno preso parte ai caucus di nomina, vincendo nel complesso con quasi il 98 per cento dei voti: 1.575 preferenze contro solo 36 per Haley. Pete Hoekstra, presidente del Partito repubblicano del Michigan, l’ha definita una “vittoria schiacciante”. (segue) (Was)