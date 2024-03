Usa: Nikki Haley ha vinto le primarie del Partito repubblicano a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Nikki Haley, unica avversaria dell'ex presidente Usa Donald Trump alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, ha conseguito la sua prima vittoria alle primarie che si sono tenute nel fine settimana a Washington Dc, ottenendo 1.274 voti contro i 676 di Trump nel Distretto dove si concentra l'establishment nazionale del partito. Haley, che ha incassato pesanti sconfitte in tutti gli altri Stati che hanno tenuto le primarie sino a questo momento, inclusa la Carolina del Sud, di cui è stata governatrice, ha ottenuto grazie alle primarie a Washington i suoi primi 19 delegati. Pur se virtualmente già sconfitta, Haley ha promesso di portare avanti la propria candidatura almeno sino al "Super Tuesday" di domani, quando si terranno simultaneamente le primarie in 15 Stati Usa. Per ottenere la nomina del Partito repubblicano in vista delle prossime elezioni presidenziali, i candidati necessitano almeno di 1.215 delegati. (segue) (Was)