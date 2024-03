Usa: Nikki Haley ha vinto le primarie del Partito repubblicano a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con vittorie in Iowa, New Hampshire, Nevada, Isole Vergini americane, Carolina del Sud e ora Michigan, Missouri e Idaho al suo attivo, Trump è di gran lunga il favorito nella corsa repubblicana alla presidenza. Durante il comizio tenuto sabato al complesso sportivo di Greensboro, Trump è tornato sui quattro casi penali che sta affrontando, dichiarandosi “vittima di una caccia politica alle streghe” ed esortando i suoi sostenitori ad uscire in forze e dare un segnale. "Sono davanti a voi oggi non solo come vostro passato e, si spera, futuro presidente, ma come un orgoglioso dissidente politico e un nemico pubblico di un regime canaglia", ha detto Trump. Le vittorie di Trump nel Missouri e nell’Idaho gli hanno fruttato rispettivamente 54 e 32 delegati. (segue) (Was)