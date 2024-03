Usa: Nikki Haley ha vinto le primarie del Partito repubblicano a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Trump alla convention repubblicana in Michigan, dopo il trionfo registrato anche nelle primarie che si sono svolte nello Stato martedì scorso, era stata anticipata dalle proiezioni preliminari e rappresenta l'ennesima sconfitta per Haley, che finora non è riuscita a battere Trump in nessuna delle primarie iniziate con i caucus in Iowa. Alle primarie di martedì scorso, Trump ha vinto con uno scarto di 40 punti rispetto all’ex governatrice della Carolina del Sud, conquistando un totale di 16 delegati. In vista del Super Tuesday, ieri entrambi i candidati repubblicani hanno fatto campagna elettorale nel North Carolina. Haley è stata nella zona di Raleigh sabato dopo aver visitato Charlotte venerdì sera, mentre Trump ha fatto il suo comizio al complesso sportivo di Greensboro. (Was)