Cina: vice segretario della Conferenza consultiva Zhang Xiaoming rimosso dall’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhang Xiaoming, ex alto funzionario della Cina con delega agli affari delle regioni amministrative di Hong Kong e Macao, è stato rimosso dall’incarico di vice segretario della Conferenza consultiva politica del popolo (Cppc). La decisione è stata approvata il 2 marzo, al termine di una riunione del comitato nazionale dell’organo consultivo. La leadership di Pechino non ha spiegato il motivo dell’allontanamento di Liu, che ha servito come vicedirettore dell’ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao dal 2004 al 2012. A quanto riferito da fonti riservate al “South China Morning Post”, edito a Hong Kong, Zhang rimane un membro della Conferenza e del Partito comunista. (Cip)