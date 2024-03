Gaza: vicepresidente Usa Harris chiede cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha sollecitato un "cessate il fuoco immediato" nella Striscia di Gaza, intensificando la pressione politica dell'amministrazione del presidente Joe Biden sul governo israeliano per sospendere una campagna militare che ha già causato oltre 30mila vittime palestinesi. "Data l'immensa portata della sofferenza a Gaza, è necessario un cessate il fuoco immediato almeno per le prossime sei settimane", ha dichiarato la vicepresidente nel corso di una visita alla cittadina di Selma, in Alabama. Il presidente Biden aveva auspicato la scorsa settimana un cessate il fuoco già a partire da oggi, ma la morte di oltre cento civili palestinesi durante la consegna di aiuti umanitari a Gaza, la scorsa settimana, ha ulteriormente complicato i negoziati per il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani dell'organizzazione islamista palestinese Hamas. Il quotidiano "New York Times" ha anticipato che oggi Harris ha in programma un incontro alla Casa Bianca con Benny Ganz, membro del gabinetto di guerra israeliano, proprio per discutere del cessate il fuoco e degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. (segue) (Was)