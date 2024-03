Usa: primarie, socialisti continuano a promuovere il voto di protesta contro Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ala socialista del Partito democratico continua a promuovere il voto di protesta contro il presidente Joe Biden, dopo il successo ottenuto dall'iniziativa alle primarie di partito che si sono tenute in Michigan la scorsa settimana. In quell'occasione, oltre 100mila elettori democratici - circa il 13 per cento dei partecipanti alle primarie nello Stato - hanno deciso di barrare la voce "Uncommitted" ("non impegnato") sulle schede, negando il sostegno esplicito a Biden in segno di protesta contro la politica della sua amministrazione in merito al conflitto in corso a Gaza. In vista del "Super Tuesday" di domani, quando 15 Stati Usa terranno contemporaneamente le primarie di partito, i Socialisti democratici d'America (Dsa) hanno diffuso una nota su Twitter, affermando che "sino a quando quest'amministrazione non smetterà di sostenere il genocidio israeliano a Gaza e conseguirà un cessate il fuoco permanente e durevole, Joe Biden avrà la responsabilità di un'altra presidenza Trump". Il presidente in carica - prosegue la nota - "perderà l'elezione nei confronti di Trump, a meno di ascoltare la classe lavoratrice di questo Paese e di cambiare rotta. In caso contrario, la sconfitta è certa". (Was)