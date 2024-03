Corea del Sud: ministero Salute annuncia avvio azione legale contro i medici in sciopero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kma ha denunciato "pratiche intimidatorie" messe in atto dalle autorità di Seul nei confronti di chi aderisce alla protesta (di recente la sua sede è stata perquisita), mentre il governo difende il programma sostenendo che il numero di studenti in medicina nel Paese non è aumentato da circa 30 anni e che per questo la Corea del Sud affronta oggi una grave carenza di medici a fronte del rapido invecchiamento della sua popolazione. Le autorità hanno minacciato di arrestare e perseguire penalmente le persone che si rifiutano di rispettare l'ordine del governo di tornare al lavoro, valutando la possibilità di sospendere le licenze dei medici che hanno incoraggiato l'azione sindacale. (segue) (Git)