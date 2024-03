Haiti: gruppi armati assaltano il carcere della capitale, confermate evasioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione di gruppi armati ha assaltato il carcere di Port-au -Prince, il più grande di Haiti, riuscendo a permettere un numero imprecisato di evasioni. L’informazione è stata confermata dall’ambasciata francese ad Haiti, che parla di “un certo numero di detenuti” evasi, numero che il quotidiano Gazette Haiti ha definito “significativo”. Nel penitenziario di Port-au-Prince sono detenuti anche 17 ex militari colombiani processati per l'assassinio del presidente Jovenel Moïse, ucciso nel luglio 2021 in un attacco armato. Ieri due fra i principali sindacati di polizia del Paese caraibico hanno lanciato l’allarme sui social chiedendo rinforzi a sostegno degli agenti in servizio nel penitenziario. “Hanno bisogno di aiuto”, ha detto uno dei sindacati in un messaggio nel quale hanno ripetuto per otto volte la sigla “SOS”. “Mobilitiamo l’esercito e la polizia per evitare che i banditi irrompano nella prigione”, si legge nella nota. Nel quadro di una situazione fortemente confusa, il quotidiano regionale “El Colombiano” ha pubblicato un audio con la richiesta di aiuto dei militari in servizio nel carcere. (segue) (Mec)