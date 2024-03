Haiti: gruppi armati assaltano il carcere della capitale, confermate evasioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti di oggi seguono le dichiarazioni con cui Jimmy Cherizier, il leader della più potente rete di bande criminali di Haiti, ha ribadito la sua intenzione di destituire il primo ministro Ariel Henry e ha chiesto alle famiglie di non mandare i bambini a scuola per "evitare danni collaterali" durante le violenze in corso in alcune parti della capitale, Port-au-Prince.. "La battaglia durerà tutto il tempo necessario. Continueremo a combattere Ariel Henry. Per evitare danni collaterali, tenete i figli a casa", ha detto il leader della banda in una conferenza stampa. Cherizier, che guida il cartello “G9 an fammi e akye”, è conosciuto con il soprannome di "Barbecue" per la pratica di dare alle fiamme gli agenti di polizia. Sui social è diventato intanto virale un video nel quale si vedono due agenti di polizia uccisi durante gli scontri di venerdì. Secondo il sindacato di polizia, gli agenti morti sarebbero in tutto quattro. (segue) (Mec)