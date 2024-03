Haiti: gruppi armati assaltano il carcere della capitale, confermate evasioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di venerdì sono circolate notizie secondo cui un gruppo di uomini armati ha tentato di prendere il controllo del principale porto container della capitale, mentre le bande armate minacciavano di attaccare altre stazioni di polizia in città. Si tratta di informazioni al momento difficilmente verificabili ma che si inseriscono nel quadro della crisi della sicurezza in cui versa da tempo l’isola caraibica. Da ieri, inoltre, nella capitale si registrano spari e disagi nella circolazione, con combattimenti in strada che hanno spinto le persone a fuggire di casa, barricate in fiamme e autobus rovesciati. In una dichiarazione, l'ufficio del primo ministro Henry si è detto "indignato per gli atti di violenza e terrore orchestrati da banditi armati" e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, affermando che il governo continuerà a lavorare per risolvere il conflitto. (segue) (Mec)