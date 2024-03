Haiti: gruppi armati assaltano il carcere della capitale, confermate evasioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'emergenza che non accenna a diminuire, in gran parte legata alla instabilità politica. Il Paese non ha mai eletto il nuovo presidente, è da tempo privo di un parlamento in funzione ed è in attesa di una riforma della Costituzione senza di fatto aver mai conosciuto la bozza cui si lavora da anni. Il 7 febbraio scadeva senza risultati il termine di 30 mesi che il governo ad interim aveva a disposizione per organizzare nuove elezioni politiche, primo passo per l'uscita dalla crisi. Un termine scaduto senza che Ariel Henry rimettesse l'incarico di primo ministro provvisorio, come aveva promesso. Henry, che alcuni avversari politici lo accusano di essere tra i mandanti dell'omicidio di Moise, è tornato a rilanciare la necessitò di un dialogo tra tutti i protagonisti della scena politica, sociale ed economica. (Mec)