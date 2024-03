Burkina Faso: procuratore, almeno 170 persone "giustiziate" in attacchi nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 170 persone sono state "giustiziate" in attacchi effettuati la scorsa settimana da uomini armati contro tre villaggi nel nord del Burkina Faso. Lo ha dichiarato oggi il procuratore della città settentrionale di Ouahigouya, Aly Benjamin Coulibaly, affermando di aver ricevuto notizie degli attacchi ai villaggi di Komsilga, Nodin e Soroe nella provincia di Yatenga il 25 febbraio. Gli attacchi hanno lasciato feriti e causato danni materiali, ha aggiunto in una notail procuratore, affermando che il suo ufficio ha disposto l’apertura di un'indagine e ha fatto appello al pubblico per ricevere ulteriori testimonianze. Fonti della sicurezza locale hanno affermato che gli attacchi non sono in relazione con quelli effettuati di recente in una moschea e in una chiesa nel nord del Burkina Faso. (Res)