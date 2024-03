Milano: De Corato (Fd'I), periferie più inquinate del passato, ma Sala si dichiara green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che la città di Milano "fosse una città particolarmente inquinata, nonostante oltre dieci anni di amministrazione arancione-green fra Pisapia e Sala, lo sapevamo già con buona pace del sindaco che, per quanto possa dirsi contrariato, difficilmente può modificare i numeri con dichiarazioni roboanti. Oltre a questo, però dalla recente conferenza RespiraMi: Recent Advances on Air Pollution andHealth 2024 è emerso che vi sia un maggiore inquinamento rispetto al passato nelle aree periferiche di Milano rispetto al centro; congiuntamente vi è un tasso di decesso raddoppiato nelle periferie rispetto alle zone centrali. In parole povere, le politiche eco-green si sono preoccupate delle zone centrali di Milano trascurando totalmente le aree periferiche di Milano. In effetti questo tipo di politica rispecchia molto bene il piano del sindaco Sala per Milano: massima attenzione alle aree più ricche a danno delle periferie. Lo vediamo tutti i giorni, per esempio, sui trasporti dove sia i cittadini che gli operatori dell'ATM sono abbandonati a sé stessi in termini di sicurezza, mentre il Sindaco dichiara Milano città sicura. Lo vediamo nella manutenzione delle strade, che grazie all'attenzione del Sindaco abbiamo il manto stradale di Milano zeppo di buche. Quando il sindaco Sala si dichiara green, lo faccia dopo aver fatto un giro nelle periferie di Milano, non nei salotti radical chic a lui tanto cari". Lo comunica in una nota l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.(Com)