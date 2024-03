Business news: pil Brasile cresciuto del 2,9 per cento nel 2023, Paese è la nona economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il prodotto interno lordo (Pil) del Brasile è cresciuto del 2,9 per cento. Lo ha reso noto l'Istituto di statistica nazionale (Ibge). Il risultato conferma il Paese sudamericano come la nona economia mondiale secondo l'Agenzia di classificazione del rischio "Austin Rating", salendo di tre posizioni rispetto alla classifica del 2022. Il risultato rappresenta un leggero rallentamento rispetto all'anno precedente, quando l'economia brasiliana è cresciuta del tre per cento. Durante il 2023, l'economia brasiliana ha movimentato, in valori nominali, 10,9 trilioni di reais (circa 2,02 trilioni di euro). Le maggiori crescite si sono avute nell'agricoltura, con un aumento del 15,1 per cento su anno. "Abbiamo un'economia diversificata, ma le industrie agroalimentari ed estrattive sono state meno colpite dalla pandemia. Le condizioni meteorologiche sono state positive lo scorso anno ed entrambi i settori hanno ricevuto molti investimenti", ha affermato la coordinatrice dei conti nazionale dell'Ibge, Rebeca Palis, sottolineando che il risultato positivo è stato trainato dalle due colture più importanti del Paese, quelle di soia e mais, che hanno avuto una produzione record nel 2023. (Brs)