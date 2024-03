Business news: Cile, attività commerciale a gennaio aumenta del 2,9 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di attività commerciale cilena (Iac) è cresciuto del 2,9 per cento su base annua a gennaio, "a causa della crescita di due dei tre settori che lo compongono". Lo riferisce un rapporto dell'Istituto di statistica cileno (Ine). Il commercio all'ingrosso, ad eccezione di autoveicoli e motocicli , è cresciuto del 5,9 per cento, "principalmente per un aumento della vendita all'ingrosso di alimenti, bevande e tabacco". Il commercio al dettaglio, ad eccezione degli autoveicoli e dei motocicli, è aumentato del 2,8 per cento. Al tempo stesso il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli sono diminuiti del 8 per cento. (Abu)