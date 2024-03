Kosovo-Serbia: Lajcak, su transazioni dinari molte questioni irrisolte, Pristina chiude a revisione regolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro fra le delegazioni di Belgrado e Pristina sulla crisi legata ai pagamenti in dinari “è stato un primo passo importante, ma molte domande politiche rimangono senza risposta. Saranno necessari ulteriori incontri”. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, dopo l'incontro avvenuto ieri a Bruxelles. La situazione, quindi, rimane invariata dopo che la Banca centrale del Kosovo ha deciso di interrompere le transazioni in dinari con la Serbia centrale. Il governatore della Banca centrale del Kosovo, Ahmet Ismaili, ha dichiarato a Bruxelles che durante gli incontri bilaterali e tripartiti sono state condivise una serie di informazioni sulle opportunità offerte dal nuovo regolamento dell’ente regolatore per effettuare regolari transazioni fra il Kosovo e altri Paesi. Ismaili ha anche chiarito che il nuovo regolamento resterà in vigore e non verrà modificato, chiudendo la porta, quindi, a potenziali progressi nel negoziato. Secondo il governatore, sono state discusse le modalità tecniche su come proseguire le transazioni provenienti "dalla Serbia, attraverso canali legali e trasparenti nei conti bancari in euro, sulla base della proposta che la Banca centrale del Kosovo ha inviato alla Banca nazionale della Serbia". "Non c'è altro e non abbiamo accettato altre discussioni. Il regolamento è in vigore e non verrà modificato", ha detto il governatore. (segue) (Alt)