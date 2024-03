Balcani: relazione intelligence, costante attenzione alle aree con latenti instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence dedica costante attenzione ai Balcani Occidentali osservando, in particolare, le aree connotate da latenti instabilità. E’ quanto contiene la Relazione annuale dell’intelligence presentata oggi a Roma. La regione, secondo la relazione, continua a presentare significative criticità, cui non sono estranei problemi di governance, dinamiche interetniche, fenomeni di criminalità e corruzione diffusa, ponendo ostacoli al progresso del cammino dei Paesi della regione verso l’Unione Europea e, in alcuni casi, influenzando negativamente la loro situazione securitaria. Sul piano dell’integrazione comunitaria, dalla fine del 2022 tutti i Paesi della regione, Kosovo escluso, hanno ottenuto lo status di candidato. (segue) (Res)