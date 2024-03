Balcani: relazione intelligence, stallo nel processo di normalizzazione Serbia-Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, il quadro securitario balcanico si è connotato fortemente per l’incerto sviluppo del processo di normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, che al momento appare in sostanziale stallo, nonostante l’iniziale sviluppo positivo dell’accordo raggiunto a voce, ma mai firmato, tra i due Paesi a Ocrida (febbraio). E’ quanto contiene la Relazione annuale dell’intelligence presentata oggi a Roma. Ciò ha determinato, secondo il rapporto, un peggioramento, anche a livello di sicurezza, dei rapporti tra i citati Stati, alimentato dalle posizioni sempre più intransigenti dei governi di Belgrado e Pristina. Al riguardo, lo scorso maggio, l’insediamento di sindaci di etnia albanese in quattro municipalità del nord del Kosovo, a maggioranza serba (componente che aveva boicottato il voto), ha portato a violente proteste da parte serbo-kosovara con epicentro nella città di Zvecan, dove negli scontri tra manifestanti e polizia kosovara sono rimasti feriti diversi appartenenti (anche italiani) alla Kfor, la forza di peacekeeping Nato in Kosovo. (segue) (Res)