Kosovo: Kfor, cavvicendamento fra contingente italiano e turco

- Un contingente turco è arrivato in Kosovo, nell'ambito della missione Nato Kosovo Force (Kfor). Il contingente, giunto ieri come riferisce una nota della Kfor, sostituirà un'unità di militari italiani. Il dispiegamento del contingente turco riflette il fermo impegno della Kfor di continuare a fornire un contesto sicuro a beneficio di tutte le comunità che vivono in Kosovo e la libertà di movimento, in ogni momento e in modo imparziale, in conformità con il mandato delle Nazioni Unite basato sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 del 1999. Lo schieramento di truppe, si legge nella nota, è anche un'altra dimostrazione concreta del continuo impegno della Nato a favore di una sicurezza duratura in Kosovo e della stabilità nei Balcani occidentali. (Alt)