Nord Macedonia: premier Xhaferi, ingerenza Kurti in nostre elezioni danneggia immagine del Kosovo

- L'ingerenza del premier kosovaro Albin Kurti nelle elezioni in Macedonia del Nord danneggia l'immagine del Kosovo. Lo ha affermato il premier macedone Talat Xhaferi, secondo quanto riporta la stampa di Skopje. "La questione non è quanto danneggerà gli sviluppi in Macedonia del Nord, la questione è quanto danneggerà l'immagine del Kosovo in relazione ai fattori internazionali e l'immagine delle istituzioni di Pristina in relazione agli obblighi che ha il primo ministro. I danni sono maggiori al Kosovo stesso che agli sviluppi in Macedonia del Nord. Abbiamo espresso più volte la nostra opinione su questo tema. Si tratta di una decisione personale del primo ministro del Kosovo", ha detto Xhaferi che fa parte del più grande partito albanese del Paese, l'Unione Democratica per l'Integrazione (Dui), in coalizione nel governo precedente. In precedenza, il premier di Skopje, a una domanda sul perché non avesse ancora visitato il Kosovo, aveva risposto di non aver ricevuto un invito e che "senza invito non si va a un matrimonio", sostenendo però che "non ci sono problemi di comunicazione tra i due governi". (segue) (Seb)