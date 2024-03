Nord Macedonia: premier Xhaferi, ingerenza Kurti in nostre elezioni danneggia immagine del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del partito della minoranza albanese in Macedonia del Nord hanno annunciato recentemente che i membri del partito Movimento per l'autodeterminazione (Lëvizja Vetëvendosje) del premier kosovaro Kurti saranno nelle proprie liste elettorali nelle prossime elezioni parlamentari previste in primavera. Formalmente il partito di Kurti non può partecipare alle elezioni perché non è registrato come partito politico, tuttavia Kurti sostiene i partiti dell'opposizione albanese. (Seb)