Business news: Brasile, consorzio sino-brasiliano si aggiudica treno San Paolo-Campinas

- È il consorzio C2 Mobilidade sobre Trilhos, composto al 60 per cento dalla brasiliana Comporte e il resto dalla cinese Crrc, il vincitore della gara tenuta giovedì in Brasile per realizzare il treno da San Paolo a Campinas. Il consorzio, unico a presentarsi alla gara, ha offerto uno sconto dello 0,01 per cento rispetto all'investimento - già stanziato dal governo federale - di 8,06 miliardi di reias (l'equivalente di circa 1,5 miliardi di euro). A questi vanno uniti gli 8,98 miliardi di reais (1,7 miliardi di euro) messi a disposizione dallo Stato di San Paolo. Per il "Trem Intercidades Eixo Norte" (Tic), treno con velocità massima di 140 chilometri orari e un biglietto che non superi i 64 reais (poco meno di 12 euro), si prevede un investimento di 13,5 miliardi di reais (l'equivalente di circa 2,5 miliardi di euro). (Brs)