Business news: Bolivia, compagnia petrolifera nazionale illustra opportunità d’affari a fornitori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera nazionale della Bolivia (Ypfb) ha indetto nella città di Santa Cruz una riunione d’affari tra imprese private e fornitori di combustibile, nell’ambito di un accordo per favorire la produzione di carburanti, in particolare diesel. “Il governo ha firmato un accordo strategico con l’imprenditoria privata nazionale, allo scopo di generare ritorni economici e benefici e sviluppo per la popolazione boliviana”, ha detto il presidente della compagnia, Armin Dorgathen, nell’inaugurazione dei lavori. Si presenteranno le opportunità di importazione, trasporto e gestione del diesel in vari ambiti industriali. Le imprese invitate operano nei settori che consumano grandi quantità di diesel e carburanti, come edile, minerario, ferroviario, agricolo, ingegneristico. I fornitori di combustibile presenti presenti Trafigura, Vitol, Copec, Montealege, Novun e Latin Apio. All’organizzazione dei lavori hanno contribuito anche il ministero degli Idrocarburi e dell’Energia e l’Agenzia nazionale degli idrocarburi (Anh). (Brs)