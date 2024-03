Business news: vicepresidente Brasile Alckmin, tassi di sconto ancora "scandalosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Brasile, Gerardo Alckmin, è tornato ad attaccare la politica monetaria del Paese additata come causa principale dei ritardi nella crescita economica. "Il valore del tasso di interesse in Brasile (Selic) è scandaloso. Se si considera l'11,25 per cento, ci si aggiunge lo spread, e le imposte di gestione si arriva ad oltre il 15 per cento", ha detto Alckmin intervistato da "Globo News". "Quando si cerca di capire il motivo della bassa crescita del Brasile negli ultimi quattro decenni, si capisce che è una combinazione di costi alti, tassi di interesse altissimi e un cambio sempre valutato in eccesso", ha detto il vice presidente, a capo anche del ministero dello Sviluppo. Alckmin ha quindi confermato che i 300 miliardi di reais previsti dalla nuova politica industriale fino al 2026 (circa 56 miliardi di euro) andranno in gran parte a garantire prestiti con tassi interesse più bassi, tramite la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). (Brs)