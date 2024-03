Business news: Perù-Emirati: a maggio negoziati per partenariato economico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Emirati Arabi Uniti e Perù inizieranno a maggio i negoziati per un accordo di partenariato economico globale (Cepa). Lo ha reso noto il ministero degli Esteri e del Turismo del Perù, Juan Carlos Mathews, alla fine del bilaterale con il ministro del Commercio degli Emirati, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, avvenuto a margine della 13ma conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in corso ad Abu Dhabi fino al 29 febbraio. “Gli Emirati sono il principale socio del Perù in Medio Oriente e rappresentano un mercato di 9,4 consumatori”, si legge nella nota ufficiale del ministero peruviano. “Abbiamo concordato sulla grande opportunità di ampliare le nostre relazioni commerciali attraverso un Cepa”, ha scritto Mathews su X. Durante la 13ma conferenza ministeriale dell’Omc, il ministro peruviano ha partecipato anche alla riunione del gruppo Cairns, che riunisce 19 Paesi esportatori di prodotti agricoli, e del gruppo dei Paesi latinoamericani. Durante le riunioni, Mathews ha ribadito il sostegno del Perù alle riforme dell’Omc nei settori dell’agricoltura e della pesca, e l’impegno del Paese nel partecipare al sistema multilaterale di commercio. (Brs)