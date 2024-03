© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'appuntamento "40 anni di Affari&Finanza. L'Italia e l'Europa di domani".Università Bocconi, via Roentgen, 1 (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio Comunale.Palazzo Marino (16:30)CITTÀ METROPOLITANAPresentazione della ricerca "Valore Impresa. Lodi-Milano: la via della crescita, Analisi e prospettive dello sviluppo economico tra Sud Milano e Lodigiano" realizzata da Il Cittadino di Lodi e l'Università Cattolica del Sacro Cuore.Palazzo Isimbardi, sala affreschi (ore 16)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene al seminario "Sustainable water: il ruolo del digitale nella gestione sostenibile della risorsa idrica".Gruppo Cap, via Rimini, 38 (ore 11)L'assessore all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, su delega del presidente Attilio Fontana, interviene al convegno “Il lavoro al tempo dell'intelligenza artificiale”.Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti, 2 (ore 12)L'assessore ad Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, partecipa al convegno di Coldiretti Pavia sul tema “Il futuro del vino in Oltrepò Pavese”.Auditorium, via Roma, 3, Fortunago/Pv (ore 15)Il Presidente della Commissione Welfare del Consiglio regionale, Emanuele Monti, prende parte al convegno intitolato "Innovazione e diabete. Nuove sfide e opportunità nelle linee di indirizzo regionali".Palazzo Pirelli, (ore 16)L'assessore ad Ambiente e clima, Giorgio Maione, interviene all'evento "Top500" sul tema "Il trilemma energetico. La gestione dell'energia tra costi, sicurezza e sostenibilità".Villa Fenaroli Palace Hotel, via Mazzini, 14, Rezzato/Bs (ore 18)Il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni, interviene alla sesta tappa di "Enjoysport - Lo sport in Lombardia”.Casa del Mantegna, via Giovanni Acerbi, 47, Mantova (ore 18)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, interviene all'assemblea pubblica "Fotovoltaico e agricoltura: agrivoltaico sì ma con regole chiare".Sala civica Bombetti, piazza Vittorio Veneto, Pegognaga/Mn (ore 19)VARIEIncontro “40 anni di affari&finanza. L’Italia e l’Europa di domani”. Partecipano tra gli altri il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’amministratore delegato di Crédit Agricole Italia e senior country officer Giampiero Maioli, l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, l’ad di Assicurazioni Generali Philippe Donnet, l'amministratore delegato e direttore generale Gruppo A2A, Renato Mazzoncini e il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.Università Bocconi, Foyer Aula Magna, Via G. Roentgen, 1 (ore 9:30)In occasione dell’edizione 2024 di Museo City, iniziativa “Passeggiate Urbane – dalla Campionaria a Citylife, a…” promosse dall’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano. (In caso di maltempo l'iniziativa verrà rinviata)Fondazione Fiera Milano, Palazzina degli Orafi, largo Domodossola, 1 (ore 10:30)Incontro "Il lavoro al tempo dell'Intelligenza Artificiale". Partecipano, tra gli altri Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi; Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore; Andrea Prete, presidente di Unioncamere.Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti, 2 (ore 10:30)Incontro Violenza online e adolescenti. Difesa reale vs Intelligenza Artificiale, organizzato da Terre des Hommes. Partecipano tra gli altri: Francesco Cajani, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e promotore dell’Iisfa Educ@tional Response Team; Massimiliano Capitanio, Membro del Consiglio Agcom; Nunzia Ciardi Vicedirettore Generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Riccardo Bettiga Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenzaFabbrica del Vapore (ore 15) (Rem)