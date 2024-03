Business news: Maduro, nel 2024 economia Venezuela può crescere dell'8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela potrebbe chiudere il 2024 con una crescita del prodotto interno lordo non inferiore all'8 per cento su anno. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, parlando dell'effetto che potranno avere le riforme messe in campo dal governo. "Quest'anno prevediamo una crescita dell'8per cento annuo del pil, come minimo. Una crescita dell'economia reale, dell'economia che produce uova, carne, latte, beni materiali per soddisfare le esigenze della vita quotidiana", ha detto Maduro nel corso di una trasmissione su "VtV". Il Venezuela ha chiuso il 2023 con un incremento del 5,5 per cento su anno, ha proseguito Maduro pur se in mancanza di dati ufficiali aggiornati. (Vec)