Business news: Usa-Brasile: Yellen si congratula con ministro Finanze Haddad per "storica" riforma fiscale

- La riforma tributaria da poco varata dal governo del Brasile è un passaggio "storico" che aumenterà in modo sensibile la possibilità per le imprese nazionali ed estere di fare affari. Lo ha detto la segretaria la Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, nel corso di un evento a San Paolo, alla vigilia della riunione dei ministri delle Finanze del G20. "È fondamentale che il Brasile possa creare le condizioni per cui il settore privato possa investire e crescere. Mi congratulo con il ministro (delle Finanze, Fernando) Haddad, per aver portato a compimento una riforma fiscale davvero storica", ha detto Yellen a colloquio con la Marina Silva, ministra dell'Ambiente del Brasile che ha sostituito lo stesso Haddad, risultato positivo al Covid. Una riforma, ha proseguito, che "faciliterà di molto la possibilità di fare affari nel Paese, anche per le imprese che intendono investire qui", ha aggiunto. La riforma fiscale varata a fine dicembre 2023, attesa da anni, ha di fatto semplificato il sistema dei prelievi sul consumo, ridotti da cinque a due, ed eliminato alcuni tecnicismi che finivano per gravare sulla contabilità delle imprese. (Brs)