Business news: Brasile-Russia: rafforzata la cooperazione commerciale, focus sull’agricoltura

- Brasile e Russia hanno deciso di rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare nel settore dell’agricoltura. La decisione è stata comunicata dai rappresentanti dei Paesi durante la 12ma riunione della Commissione intergovernativa (Cic) che si è tenuta a Mosca ieri. La commissione Brasile-Russia lavora per la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnologica e in questa occasione si è concentrata sull’agricoltura, costituendo una tappa preparatoria per la prossima riunione della Commissione di alto livello Brasile-Russia. “Questa cooperazione spinge la crescita economica e porta benefici reciproci, stabilisce una collaborazione duratura ed efficace nel settore agricolo”, ha detto il segretario del Commercio e delle Relazioni internazionali del Brasile, Roberto Perosa. (Brs)