Pakistan: almeno 35 morti e ingenti danni per il maltempo

- Almeno 35 persone sono state uccise e altre 50 ferite a causa delle forti piogge che hanno colpito il Pakistan da giovedì, provocando il crollo di diverse case e frane che hanno ostruito diverse strade, in particolare nel nord-ovest del Paese. In dichiarazioni alla stampa, il primo ministro del Belucistan, Sarfraz Bugti, ha detto oggi che almeno 700 case sono state danneggiate, mentre almeno 30 morti sono stati segnalati a causa delle forti piogge in aree della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan. Molte delle vittime sono donne e bambini, ha dichiarato oggi l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri. Cinque persone sono morte nella provincia sud-occidentale del Balochistan dopo che la città costiera di Gwadar è stata allagata, costringendo le autorità a utilizzare imbarcazioni per evacuare circa 10 mila persone. Vittime e danni ingenti sono stati segnalati anche nella zona del Kashmir amministrato dal Pakistan. Secondo quanto riferito dall’emittente pakistana “Samaa”, l’esercito ha distribuito 28 tonnellate di razioni alimentari a più di 1.300 famiglie e ha allestito campi medici per curare i feriti. (Fim)