Gaza: delegazione parlamentari a Rafah, cessate fuoco precondizione per aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centinaia di migliaia di persone a Gaza per sopravvivere stanno cercando cibo per animali: è il fallimento dell'umanità. Abbiamo fallito tutti". Sono le parole di Omar Ghrieb, policy officer Oxfam a Gaza intervenuto oggi nel corso della prima giornata di incontri che la delegazione dei parlamentari italiani ha tenuto al Cairo nell'ambito della missione a Rafah organizzata da Aoi. Tra le Ong e i difensori dei diritti umani intervenuti ci sono stati anche Hellen Otters Patterson di Msf Gaza response, Xavier Doncell di Msf Egypt, Basel Sourani del Palestinian Center for Human Rights Issam Younis, Direttore di Mezan center for human rights, Aed Yaghi, Direttore del Palestinian Medical Relief Sociey a Gaza). Tutti confermano che il cessate il fuoco immediato è la precondizione necessaria per poter operare e dare piena efficacia agli aiuti umanitari per la popolazione palestinese, ormai stremata da 5 mesi di bombardamenti. Le operatrici e gli operatori confermano che la fame a Gaza è utilizzata come arma di guerra e la popolazione è costretta a nutrirsi con cibo per animali, anche scaduto. "Tre giorni fa abbiamo assistito a un episodio molto grave: 112 persone uccise mentre aspettavano cibo. Sono i sacchi di farina più costosi della storia dell'umanità", ha ricordato Basel Sourani del Palestinian Center for Human Rights. (segue) (Com)