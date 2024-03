© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al funerale laico del regista Paolo Taviani. Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 10:00)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo a Piazza Pia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Al sopralluogo partecipano anche: l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione Rino Fisichella, l'amministratore delegato e il presidente di Anas, Aldo Isi ed Edoardo Valente, la Presidente del Municipio Roma I Lorenza Bonaccorsi, il Presidente della Commissione speciale Giubileo Dario Nanni, il Presidente della Commissione capitolina Lavori Pubblici Antonio Stampete. Via della Conciliazione a Roma. Ingresso cantiere altezza Auditorium della Conciliazione (ore 13:10)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'evento "Impact now: un altro capitalismo è possibile" prendendo parte al dibattito "Impact cities. Rigenerare, includere, rinnovare". The Dome Campus Luiss in via Panama 25 a Roma (ore 14:50) (segue) (Rer)