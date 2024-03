Business news: Cile, a gennaio produzione industriale aumenta del 3,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'Indice della produzione industriale del Cile (Ipi) è cresciuto del 3,6 per cento su base annua. Lo riferisce un comunicato dell'Istituto cileno di statistica (Ine). "I risultato viene spiegato dall'aumento registrato nei tre settori che lo compongono", afferma il documento. L'indice della produzione manifatturiera (Ipman) ha registrato un aumento del 6,5 per cento in dodici mesi e l'Indice della produzione mineraria (Ipmin), è cresciuto dell'1,1 per cento su base annua. L'indice di produzione di energia elettrica, gas e acqua (Ipega), è cresciuto del 1,4 per cento. (Abu)