Francia-Ciad: premier Masra a Parigi, incontrerà autorità e "Confindustria" francese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la tappa negli Stati Uniti, a fronte delle violenze scoppiate in Ciad, Masra ha tuttavia espresso il suo "sostegno incondizionato" a Mahamat Deby. “In questi momenti sfortunati e dolorosi che stanno minando la nostra pace e la coesione nazionale, vorrei esprimere il mio sostegno totale e incondizionato al capo dello Stato, alle nostre forze di difesa e sicurezza, alle nostre istituzioni repubblicane”, ha scritto Masra su X (ex Twitter), invitando alla calma e a proseguire il cammino “per costruire un Ciad di giustizia e uguaglianza, un Ciad riconciliato, un Ciad per tutti con tutti". (Res)