Business news: fuga dati sensibili su sistemi d'arma, Boeing patteggia pagamento di 51 miliardi di dollari

- Il colosso del settore aerospaziale Boeing ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il dipartimento di Stati Usa per il pagamento di 51 miliardi di dollari a titolo di compensazione per molteplici violazioni dei vincoli Usa all'export di armamenti. Tra le violazioni contestate a Boeing figura un caso legato a tre dipendenti cinesi dell'azienda che effettuarono il download improprio di documenti legati a programmi del dipartimento della Difesa. Stando al dipartimento di Stato Usa, tra il 2013 e il 2017 i tre impiegati in uffici di Boeing in Cina scaricarono dati tecnici riguardanti molteplici aeromobili e sistemi d'arma impiegati dalle forze armate statunitensi, inclusi i caccia F-18, F-15 ed F-22, l'aereo da sorveglianza e controllo radar E-3, l'elicottero d'attacco AH-64 e i missili da crociera Agm84E Slam. (Was)