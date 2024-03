Francia-Ciad: premier Masra a Parigi, incontrerà autorità e "Confindustria" francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli Stati Uniti, il primo ministro del Ciad Succès Masra è arrivato a Parigi, alla guida della sua delegazione, dove incontrerà le autorità e la direzione del Movimento delle imprese Medef. Così la giunta al potere in Ciad ha annunciato oggi sui social l’arrivo in Francia del premier Masra, sul quale circolano da qualche ora voci di una possibile candidatura alla presidenza alle elezioni del prossimo 6 maggio. Secondo quanto riferisce il sito di informazione “Al Awidha”, Masra e i delegati hanno ricevuto a Parigi un caloroso benvenuto. Leader del partito di opposizione Les Transformateurs, Masra è apprezzato per la leadership e la solida esperienza politica. Se confermata, la candidatura di Masra alla presidenza del Paese potrebbe inserire un ulteriore elemento di incertezza politica a fronte delle aspirazioni dell’attuale leader militare e capo della transizione Mahamat Deby Itno, figlio dell’ex presidente e del quale ha ripreso “de facto” l’incarico dopo la sua morte nell’aprile del 2021. Ieri Mahamat Idriss Deby Itno ha confermato che si candiderà alle elezioni per la coalizione di partiti "Per un Ciad Unito", che riunisce 221 movimenti pronti a sostenerlo. A gennaio il Movimento di salvezza patriottica (Mps), partito fondato dal padre e che Mahamat oggi guida, lo aveva proposto come candidato. (segue) (Res)