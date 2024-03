Francia-Ciad: premier Masra a Parigi, incontrerà autorità e "Confindustria" francese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nominato premier a gennaio, in passato Masra si era opposto fermamente ai governanti militari saliti al potere nell’aprile 2021 dopo la morte di Idriss Deby Itno, ucciso dai ribelli dopo aver guidato il Paese per 30 anni. In un referendum che si è svolto a fine dello scorso anno per l'introduzione di una nuova Costituzione, che ha visto la netta affermazione dei sì con l’86 per cento, Masra aveva tuttavia esortato i sostenitori a votare a favore della Costituzione, sostenendo che la sua adozione avrebbe accelerato la fine della transizione, mentre il resto dell'opposizione ha invitato i ciadiani a votare “no” o a boicottare il referendum. (segue) (Res)