Gaza: delegazione italiana arrivata al Cairo

- La delegazione organizzata da Aoi, in collaborazione con Arci e Assopace Palestina, di operatrici e operatori umanitari, dirigenti associativi, parlamentari, giornaliste e giornalisti, è giunta oggi al Cairo. La delegazione - informa una nota - porterà il messaggio lanciato da ottobre dalla società civile italiana per il cessate il fuoco, per l'aiuto umanitario, per la ripresa delle trattative diplomatiche e per la pace, guidate dalle Nazioni Unite. Più di 30.000 morti nella Striscia, 70 mila feriti, 2 milioni ormai tra persone deportate lontano dalle proprie case, quasi 1 milione di profughi ammassati al confine con l'Egitto: due terzi del territorio della Striscia è ormai distrutto. Se non si muore per bombardamenti, proiettili e violenze, a Gaza adulti e tantissime/i minorenni sono in pericolo di vita per fame e sete, malattie, infezioni causate da condizioni igieniche insostenibili. Gli ospedali sono senza medici e approvvigionamenti sanitari. È una crisi umanitaria gravissima, un orrore per l'umanità. Nei prossimi giorni la delegazione si muoverà verso il valico di Rafah per seguire il percorso degli aiuti umanitari acquistati grazie alla raccolta fondi "Emergenza Gaza". Oggi incontrerà alcuni difensori dei diritti umani palestinesi e Ong internazionali per raccogliere le loro voci e denunce. (Com)