Germania: ministro Difesa, primi risultati indagine su intercettazioni a inizio settimana

- In merito alle presunte intercettazioni telefoniche tra alti ufficiali dell'Aeronautica militare in merito al conflitto in Ucraina il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è detto speranzoso che i primi risultati dell'indagine arrivino all'inizio della prossima settimana. "Non ci sono ancora risultati finali” ma “mi aspetto che arrivino entro i primi giorni della prossima settimana", ha detto Pistorius. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Pistorius ha sottolineato che la pubblicazione farebbe "parte di una guerra di informazione" che la Russia starebbe presumibilmente conducendo per minare l'unità della Germania ma il Paese “sta lavorando esclusivamente per fornire aiuti all’Ucraina", ha spiegato. (Rum)