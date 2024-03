Spagna: popolari presenteranno domani richiesta dimissioni presidente Congresso Armengol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo depositerà domani al Congresso dei deputati la richiesta di dimissioni della presidente della Camera bassa, Francina Armengol, per il suo "evidente coinvolgimento" nel caso Koldo. Lo ha annunciato il portavoce del gruppo popolare al Congresso, Miguel Tellado, spiegando che Armengol avrebbe "collaborato al complotto" e "ingannato l'Unione europea" mettendo a carico dei fondi comunitari i costi per l'acquisto di mascherine difettose. "Armengol dovrebbe dimettersi al più presto perché ha giocato con il denaro, la salute e l'intelligenza del popolo spagnolo", ha spiegato l'esponente conservatore. "Tutte le persone coinvolte sono estremamente vicine al presidente del governo e sono persone che hanno un legame diretto con lui, ha sottolineato Tellado riferendosi, in particolare, all'ex ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos il cui ex collaboratore, Koldo Garcia, è tra i protagonisti della presunta rete di commissioni illegali. Il portavoce ha aggiunto che il Pp non si fermerà finché i socialisti non si assumeranno la responsabilità politica della vicenda, criticando "il cinismo, l'ipocrisia e la vigliaccheria" dimostrati da Sanchez fino a questo momento. (Spm)