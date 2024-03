Egitto-Italia: primo ministro Madbouly incontra ambasciatore Quaroni, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mostafa Madbouly, ha incontrato l'ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni, per discutere dei rapporti tra Egitto e Italia e della volontà di rafforzarli per sostenere gli interessi comuni tra i due Paesi. L’ambasciatore al Cairo ha espresso l'aspirazione di sviluppare aree di cooperazione congiunta tra Italia ed Egitto in vari campi, in particolare nel settore dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, e di dare seguito all'attuazione degli accordi siglati tra le due parti in settori prioritari per entrambi. Quaroni ha elogiato gli “instancabili sforzi” dell'Egitto per attrarre investimenti diretti esteri, l'ultimo dei quali è rappresentato dalla conclusione di un accordo per lo sviluppo della città di Ras El Hekma, che rappresenta un “fatto positivo” per superare le attuali sfide economiche e completare il risanamento economico dello Stato. Le parti hanno esaminato l’attuazione delle proposte di cooperazione nel settore agricolo e le modalità per sostenere la sicurezza alimentare dell’Egitto, oltre ad aver discusso delle possibilità di cooperazione per aumentare le esportazioni egiziane dei raccolti agricoli. Al termine dell'incontro, il primo ministro Madbouly ha sottolineato la volontà di superare tutte le sfide che devono affrontare le aziende italiane che desiderano investire in Egitto, affinché queste possano beneficiare delle promettenti opportunità e degli incentivi, in conformità con la priorità data dal governo egiziano di attrarre investimenti diretti esteri. (Cae)