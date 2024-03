Francia-Ciad: premier Masra a Parigi, incontrerà autorità e "Confindustria" francese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Masra è impegnato in un tour di dieci giorni negli Stati Uniti ed in Europa durante il quale cercherà di attrarre fondi per il suo Paese, in vista delle prossime elezioni presidenziali. L'ex oppositore, rientrato a N'Djamena dopo oltre un anno di esilio, incontrerà in particolare i vertici delle istituzioni finanziarie internazionali, con l'obiettivo dichiarato di "mobilitare risorse per sostenere la fine della transizione”. Fra questi ci saranno alti funzionari della Banca mondiale, organismo che sta organizzando a Washington il Forum sui Paesi fragili e colpiti da conflitti, la direzione del Fondo monetario internazionale e i collaboratori delle Nazioni Unite a New York. Nel suo viaggio Masra sarà accompagnato dal ministro delle Finanze, Tahir Hamid Nguilin. (segue) (Res)