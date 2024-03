Gaza: delegazione parlamentari a Rafah, cessate fuoco precondizione per aiuti umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina sono previsti incontri con i rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite impegnate nella Striscia e poi la delegazione partirà verso Al Arish. "Sulla base di quanto affermato da tutti gli interlocutori, la delegazione parlamentare sollecita ancora una volta il governo italiano a far sentire la propria voce per un cessate il fuoco presso gli organismi della comunità interazionale come indicato dal Parlamento con la mozione recentemente approvata", affermano i parlamentari della delegazione Stefania Ascari, Carmela Auriemma, Angelo Bonelli, Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Dario Carotenuto, Sara Ferrari, Nicola Fratoianni, Valentina Ghio, Francesco Mari, Andrea Orlando, Rachele Scarpa, Arturo Scotto, Alessandro Zan. (Com)